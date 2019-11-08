الجولة الثانية من المحادثات بين كوريا واليابان في جنيف بشأن قيود التصدير اليابانية

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غادر وفد كوري اليوم الاثنين سيول متوجها إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات التي ستعقد غدا الثلاثاء مع اليابان بشأن الشكوى التي قدمتها كوريا الجنوبية إلى منظمة التجارة العالمية حول قيود التصدير اليابانية.وقال الوفد الكوري قبيل مغادرته سيول إنه سيدرس بجد تقديم طلب لمنظمة التجارة العالمية لصياغة لائحة يتم تقديمها خلال جلسة المحاكمة الأولى التي ستنظر في الدعوى الكورية، في حال فشل الجانبان الكوري والياباني في إحراز نتائج جيدة في محادثات جنيف.وأضاف الوفد أن هناك احتمالا لعقد جولة ثالثة من المحادثات مع اليابان إذا تم إيجاد فرصة لحل القضية بشكل مبكر خلال محادثات جنيف الثانية.ويرى المراقبون وجود احتمال ضئيل بتضييق الفجوة بين وجهتي نظر الجانبين الكوري والياباني خلال جولة جنيف.