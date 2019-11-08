باحثون كوريون يتقدمون في تركيب مواد نانو مضادة للبكتيريا

أعلن فريق من الباحثين الكوريين الجنوبيين أنهم توصلوا إلى آلية لتوليف مواد مضادة للبكتيريا بطريقة أكثر أمنًا وأقل تعقيدًا. وجاء هذا الإعلان عن نتائج بحوث الفريق أمس الاثنين، من قبل مجموعة من الباحثين في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة "يون سيه". وقال الفريق إن الطريقة الجديدة تستخدم تكنولوجيا النانو في توليف المواد ولا تنطوي على استخدام السلائف الكيميائية، موضحا أن الطريقة الجديدة تعتبر أيضًا صديقة للبيئة. وقد توصل الفريق إلى طريقة للتحقق مما إذا كانت المواد المُصنّعة تضر بصحة الإنسان في غضون ثلاثة أسابيع فقط. وتم نشر نتائج هذا البحث في عدد هذا الشهر من النسخة الإلكترونية من المجلة الأكاديمية الدولية "إيه سي إس نانو".