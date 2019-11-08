وزارة الخارجية: احتجاز مواطنين كوريين جنوبيين على أيدي الحوثيين

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احتجز المتمرِّدون الحوثيُّون في اليمن اثنين من الكوريين الجنوبيين و14 شخصًا من جنسيَّات أخرى.ووفقًا لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، فقد تم السطو على قارب سعودي كان يجرُّ حفارين من كوريا الجنوبية، وهما "وونغ جين G-16" و"وونغ جين T-1100"، بواسطة مهاجمين مسلحين، قبالة سواحل جزيرة كمران اليمنية.وكان على متن القوارب التي تم السطو عليها 16 شخصًا، بمن فيهم الشخصان الكوريان.وقد أرسل أحد الكوريين رسالة عبر جهاز اتصالات متنقل بعد وقت قصير من اختطاف السفينة من قبل المهاجمين، لإبلاغ شركته بالموقف.ويقال إن قادة جماعة الحوثي أبلغوا الحكومة الكورية الجنوبية بنيتهم الإفراج عن الحفارات إذا ثبت أنها من كوريا الجنوبية.ويقال إن القارب السعودي كان ينقل الحفارات من السعودية إلى الصومال، وتدعي جماعة الحوثي أن السفينة توغلت في مياهها الإقليمية.وقد تم إرسال وحدة "تشونغ هيه" الكورية الجنوبية لمكافحة القرصنة، والتي كانت في خليج عمان، إلى المنطقة أمس الاثنين.