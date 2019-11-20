انخفاض أسعار المنتجين في كوريا في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في شهر أكتوبر الماضي.ووفقًا لتقرير تضمن بيانات أولية، وصدر عن البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع إلى103,61 نقطة في شهر أكتوبر، بانخفاض نسبته 0,2% مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وسجل المؤشر، الذي يعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، انخفاضًا بعد ارتفاعه في الشهرين السابقين، بنسبة 0,1% في أغسطس، و0,2% في سبتمبر. وانخفض المؤشر القياسي الشهري بنسبة 0,6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو الانخفاض الرابع على التوالي في هذا العام.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى الانخفاض الحاد في أسعار لحوم الخنازير بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية، وهو ما أدى إلى انخفاض شهري نسبته 4,7% في أسعار المنتجين للمنتجات الزراعية، الشهر الماضي.وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار وحدات الذاكرة الرقمية "دي رام" بنسبة 49,7% على أساس سنوي في شهر أكتوبر.