32% من الغبار الناعم في كوريا قادم من الصين

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كشف المجلس الوطني لعلم البيئة اليوم الأربعاء عن ملخص تقرير أعده بعنوان "دراسة دولية مشتركة في المواد الملوثة للهواء المتنقلة بين مسافات طويلة في شمال شرق آسيا".وتضمن هذا التقرير نتيجة تحليل آثار الغبار الناعم في المدن الرئيسية لثلاث دول، هي كوريا الجنوبية والصين واليابان.وجاء فيه أن نسبة الغبار الناعم التي تصل إلى كوريا قادمة من الصين، بلغت 32%، بينما بلغ معدل الغبار الناعم الذي يتشكل داخل البلاد نسبة 51%.وحسب تفاصيل التقرير، بلغت نسبة الغبار المتنقل من كوريا إلى الصين 2%، بينما بلغ معدل الغبار الناشئ هناك نسبة 91%.أما اليابان فقد بلغت نسبة الغبار القادمة إليها من الصين 25% ومن كوريا 8%، بينما بلغ معدل الغبار الذي ينشأ داخل اليابان نسبة 55%.كما قام فريق البحث الكوري الصيني الياباني برصد الغبار الدقيق المنتشر داخل بلدانهم للفترة المتراوحة بين عامي 2000 و2017 ، حيث اكتشف الفريق انخفاضا في أكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين المسؤولين عن كثافة الغبار الناعم في جميع الدول الثلاث.كما خلص الفريق إلى تسجيل انخفاض في كثافة الغبار الناعم في كوريا بنسبة وصلت إلى 12% ، وفي الصين بنسبة 22% وذلك خلال عام 2017 مقارنة بعام 2015.ويذكر أن هذا التقرير يعد الأول الذي تعده حكومات الدول الثلاث حول نسب مساهمة الدول الأجنبية في صنع الغبار الناعم خارج حدودها.