وزير العدل السابق يمتثل إلى النيابة العامة للمرة الثانية

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امتثل وزير العدل السابق "تشو كوك" صباح اليوم الخميس إلى النيابة العامة، وذلك للمرة الثانية بعد أن امتثل إليها للتحقيق في الرابع عشر من هذا الشهر.ودخل "تشو" إلى غرفة التحقيق عبر بوابة خاصة غير الرئيسية في مقر النيابة العامة في سيول مثلما كان عليه الأمر خلال امتثاله الأول.وتركز النيابة العامة حاليا على التحقيق في مختلف الشبهات التي تحوم حول الوزير السابق.وكان الوزير السابق قد مارس خلال التحقيق الأول الذي خضع له يوم الرابع عشر من نوفمبر حق رفض الإدلاء ليعود إلى بيته بعد مرور 8 ساعات من بدء التحقيق. ومن المرجح أن يرفض هذه المرة أيضا الإجابة على جميع الأسئلة الموجهة إليه.وفي هذا السياق، صرحت النيابة العامة بأنها ستحاول استجواب الوزير السابق "تشو" بشأن الدلائل التي حصلت عليها من خلال عمليات التفتيش التي أجرتها على خلفية التحقيق الأول.وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تساورها شكوك بتورط الوزير السابق في أغلبية التهم الموجهة إلى زوجته الأستاذة "جونغ كيونغ شيم".