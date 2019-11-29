كوريا والاتحاد الأوروبي يؤكدان قوة علاقات المشاركة بينهما

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اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية "أورسولا فودن دير ليين" على العمل بشكل وثيق لتوسيع العلاقات بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي الكوري، تحدث الرئيس "مون" عبر الهاتف مع رئيس المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، وهو أول يوم لها في منصبها الجديد، حيث قدم الرئيس الكوري التهنئة إلى "فون دير ليين" على تعيينها، وأعرب عن أمله في أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقوى، وأن يتم إجراء تغييرات إيجابية في الاتحاد، تحت قيادتها.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الجانبين ناقشا تطوير العلاقات الثنائية والظروف الأمنية الإقليمية خلال تلك المحادثات الهاتفية. وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضًا على التعاون بشكل أوثق في القضايا الإقليمية والعالمية من أجل تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، كما أكدا أنهما يشتركان في قيم عالمية. وتعبيرا عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود السلام التي تبذلها سيول في شبه الجزيرة الكورية، طلب "مون" من رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة مواصلة الاهتمام بعملية السلام بين الكوريتين. ورداً على ذلك، أكدت "فون دير ليين"، التي كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع الألمانية من قبل، على دعم الاتحاد الأوروبي القوي وتضامنه مع جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.