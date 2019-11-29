تطبيق نظام التحكم في الغبار الناعم لموسم الشتاء

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بدأ أمس الأحد تطبيق نظام خاص بالتحكم في الغبار الناعم لموسم الشتاء الذي عادة ما يشهد زيادة في كثافة الغبار، حيث سيمتد تطبيق هذا النظام لمدة أربعة أشهر.وبموجب هذا النظام، سيتم فرض حظر على قيادة السيارات من الدرجة الخامسة من حيث انبعاثات الغاز الملوث، بما فيها سيارات الديزل القديمة.وإذا دخلت السيارات من الدرجة الخامسة إلى منطقة الانبعاثات المنخفضة المعروفة باسم "منطقة المرور الخضراء" وسط العاصمة سيول، فسيتم فرض غرامة عليها تبلغ قيمتها 250 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 210 دولارات.وسيتم تطبيق هذا النظام على السيارات غير المجهزة بأجهزة تقليل انبعاثات الغاز الملوث، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء كل يوم. فيما سيتم إعفاء السيارات التابعة للمعاقين وسيارات الطوارئ من هذا النظام.وتخطط بلدية العاصمة سيول لتوسيع نطاق المناطق التي سيشملها نظام التحكم في الغبار الناعم، لتشمل منطقة "كانغ نام" و"يوه أوي دو" جنوب سيول اعتبارا من عام 2021.