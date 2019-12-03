استطلاع يسلط الضوء على الجرائم الجنسية الرقمية ضد النساء في سيول

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من واحدة من بين كل امرأتين تعيشان في العاصمة الكورية سيول كانت هدفًا مباشرًا للجرائم الجنسية الرقمية أو شاهدة عليها.ووفقًا للمسح الذي أجرته حكومة مدينة سيول ومؤسسة سيول للنساء والأسرة، أفاد 43% من المشاركات في الاستطلاع بأنهن مررن بتجارب مباشرة أو غير مباشرة في الجرائم الجنسية الرقمية، بما في ذلك 14% قلن إنهن وقعن ضحية لتلك الجرائم.وتشمل الجرائم الجنسية الرقمية التي تم الإبلاغ عنها تلقي مواد فاحشة غير مرغوب فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالب للانضمام إلى محادثات جنسية غير مرغوب فيها، أو إرسال صور لأجزاء من الجسم.وقال أقل من 8% فقط من المشاركات اللاتي عانين أو شهدن جرائم جنسية رقمية إنهن أبلغن السلطات المعنية بتلك الحوادث.وتم إجراء هذا الاستطلاع على أكثر من 3760 امرأة تقيم في العاصمة سيول خلال الفترة من 15 وحتى 27 من نوفمبر الماضي.