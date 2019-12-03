الولايات المتحدة تعزز مراقبتها لشبه الجزيرة الكورية

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أظهرت بعض التقارير أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على تكثيف رقابتها لكوريا الشمالية قبيل الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ لواشنطن من أجل إبداء المرونة في محادثاتهما النووية، وهو نهاية هذا العام.ووفقا لتقرير نشره الموقع الخاص لتتبع الطيران، "إيركرافت سبوتس"، اليوم الثلاثاء، تم رصد طائرة استطلاع أمريكية يعتقد أنها من طراز "إي-8 سي" على بعد حوالي تسعة كيلومترات فوق شبه الجزيرة الكورية. ويُعتقد أن الطائرة "إي-8 سي" كانت تراقب أنشطة الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية، حيث إنها قادرة على استكشاف تحركات القوات والمعدات، بما في ذلك الصواريخ والمدفعية. وكانت تلك الطائرة قد قامت برحلة مماثلة يوم الأربعاء الماضي أيضًا، وجاء نشرها الأخير بعد يوم من رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر سي- 135 دبليو" فوق شبه الجزيرة الكورية.وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت طائرة من طراز "يو-2 إس" يوم السبت الماضي، كما أُرسلت طائرة تجسس من طراز "إي بي- 3 إي" يوم الخميس، في نفس اليوم الذي أجرت فيه كوريا الشمالية تجربة على ما تسميه "منصة إطلاق صاروخي متعددة ضخمة".