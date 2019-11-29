الرئيس مون يدعو الحكومات الإقليمية والبرلمان إلى دعم جهود التقليص من الغبار الناعم

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء وبحث مع المشاركين القضايا المتعلقة بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل كثافة الغبار الناعم.وحضر هذا الاجتماع لأول مرة رئيس بلدية العاصمة سيول، وحاكم مقاطعة كيونغ كي، ورئيس بلدية مدينة إنتشون.وقال الرئيس "مون" إن الحكومة الكورية بدأت في تطبيق نظام التحكم في الغبار الناعم لموسم الشتاء يوم الأحد الماضي، ضمن التدابير الخاصة لمنع نشوء الغبار الناعم من خلال تعزيز التحكم الإستباقي فيه.وأضاف أنه سيتم بموجب نظام التحكم في الغبار الناعم حظر قيادة السيارات من الدرجة الخامسة من حيث انبعاثات الغاز الملوث، بما فيها سيارات الديزل القديمة في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، وتطبيق نظام اليوم البديل لحظر قيادة السيارات التابعة لموظفي الهيئات الحكومية والعامة.كما سيتم الحد من تشغيل محطات الطاقة الكهربائية التي تستخدم الفحم كوقود، وحجم الغبار الناعم المنبعث من المصانع.ودعا الرئيس "مون" الحكومات الإقليمية للعاصمة سيول، ومقاطعة كيونغ كي، ومدينة إنتشون إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى التقليص من الغبار الناعم.كما دعا البرلمان إلى المصادقة على مشروع القانون المعدل الخاص بالغبار الناعم.