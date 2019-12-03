كيم جونغ أون يزور الجبل الرمزي في منطقة بيكدو

Photo : YONHAP News

قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى منطقة جبل "بيكدو" ذات الرمزية الكبيرة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي وضعته كوريا الشمالية للولايات المتحدة، لإبداء المرونة في محادثاتها النووية.وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أن "كيم" زار "سام جي يون" في مقاطعة "ريانغ كانغ" أمس الاثنين، لحضور حفل بمناسبة مشروعات للبناء.وحضر الحفل كبار المسؤولين، بمن فيهم "تشيه ريونغ هيه"، رئيس هيئة المجلس الشعبي الأعلى.ويعتبر الشمال إقليم "سام جي يون" مكانًا مقدسًا، حيث تقع بالقرب من جبل "بيكدو"، الذي يرمز للعائلة المؤسسة لكوريا الشمالية.وقد نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية زيارات "كيم" للمنطقة قبل الاستفزازات الرئيسية التي قامت بها بيونغ يانغ، بما في ذلك إطلاق صاروخ "هوا صنغ -15" العابر للقارات في عام 2017، وإعلان كوريا الشمالية نفسها "دولة ذات قوة نووية".