الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل رقما قياسيا جديدا في نوفمبر

ارتفع حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من العملات الأجنبية إلى مستوى جديد في شهر نوفمبر الماضي بسبب عوائد الأصول الأجنبية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد قد بلغت 407 مليارات و460 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر، بزيادة مقدارها مليارٌ و140 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في شهر أكتوبر.وأرجع تقرير البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة العوائد من الأصول الأجنبية.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر أكتوبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.