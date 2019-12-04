حزب العمال الكوري الشمالي يعقد جلسة عامة هذا الشهر

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سيعقد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية جلسة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل الموعد النهائي، في نهاية هذا العام، الذي حددته بيونغ يانغ للولايات المتحدة لتقديم اقتراح جديد من أجل دفع المحادثات النووية المتوقفة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء، إن المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قرر عقد جلسة عامة في أواخر ديسمبر لمناقشة وتحديد القضايا الحاسمة وبحث "الوضع المتغير في داخل وخارج البلاد".وأضاف التقرير أن هذا القرار تم اتخاذه أمس الثلاثاء في اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.وتأتي هذه الجلسة بعد حوالي ثمانية أشهر من انعقاد الجلسة السابقة في العاشر من أبريل، بعد انهيار القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في العاصمة الفيتنامية "هانوي".