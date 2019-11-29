بيونغ يانغ تذكر واشنطن باقتراب الموعد النهائي لاستئناف الحوار

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أكدت كوريا الشمالية مجددا اقتراب موعد نهاية هذا العام الذي حددته فيما يتعلق بالقضية النووية.وأصدر "لي تيه سونغ" نائب الوزير المسؤول عن الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيانا أمس الثلاثاء، قال فيه إن واشنطن لا تفكر في الاستجابة لخطوة الشمال الاستباقية، بل تعمل على كسب الوقت بحجة الحوار المستدام والفعلي.ووصف المسؤول الكوري الشمالي الحوار المستدام والفعلي الذي تدعو إليه الولايات المتحدة، بأنه حجة غبية ابتكرتها واشنطن خدمة لوضعها السياسي الداخلي ولغرض إنتخابي.وذكر "لي" أن بيونغ يانغ، أظهرت التزاما كبيرا بالصبر وبذلت كل ما بوسعها للحيلولة دون انهيار الخطوات المهمة التي اتخذتها بشكل استباقي، مشددة على أن اختيار هدية عيد الميلاد، سيكون مرتبطا كليا بقرار واشنطن.