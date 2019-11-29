وزيرة الخارجية تستبعد وقوع حرب مهما كانت الظروف

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الأربعاء إن حربا لن تحدث في شبه الجزيرة الكورية مهما كانت الظروف.جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقتها الوزيرة "كانغ" في مؤتمر دولي نظمه معهد الشؤون الخارجية والأمن القومي تحت شعار "نظام شمال شرق آسيا في فترة تحول: البحث عن نظام جديد للسلام" أشارت فيها إلى" ثلاثة مبادئ رئيسية " لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية كان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أوضحها خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.وتأتي تصريحات الوزيرة "كانغ" في ظل تلويح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية استخدام القوة العسكرية حاثا بيونغ يانغ على تنفيذ الاتفاق المتعلق بنزع الأسلحة النووية.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس "مون" كان قد قال في كلمة له في الجمعية العامة إن مبادئه من أجل حل قضية شبه الجزيرة الكورية ثابتة لا تتغير، مشيرا إلى أن المبادئ الثلاثة لعملية السلام هي عدم السماح بحدوث الحروب، وضمان الأمن المتبادل، والازدهار المشترك.وذكرت الوزيرة "كانغ" أن التصريحات القوية الأخيرة الصادرة من كبار الدبلوماسيين في كوريا الشمالية والصواريخ التجريبية قصيرة المدى التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا قد تضع الشمال في موقع خطر.لكنها قالت إن قنوات الحوار رغم ذلك ظلت مفتوحة وإن كوريا الجنوبية تعمل من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا على نزع أسلحة كوريا الشمالية بشكل كامل، وإشراك بيونغ يانغ في بناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.