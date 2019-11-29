الرئيس مون متفائل بمستقبل الاقتصاد الكوري

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الخميس إن البلاد تواجه الآن تحديا جديدا يتمثل في قيادة زمن الثورة الصناعية الرابعة والتغلب على الموجة العاصفة من الحمائية التجارية.جاء ذلك في كلمة للتهنئة ألقاها الرئيس الكوري في مراسم خاصة بيوم التجارة السادس والخمسين في مجمع كواكس بجنوب سيول وشدد خلالها على ضرورة الحفاظ على القوى التنافسية للصناعات الرئيسية والحصول في آن واحد على محركات جديدة للصادرات.وقدم "مون" شكره للتجارالكوريين الذين ظلوا يحمون الاقتصاد الكوري في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الصعبة، معبرا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الكوري بفضل متانة وقوة التجارة الكورية.وقال إن الصراعات التجارية بين واشنطن وبكين والركود الاقتصادي العالمي أسفرا عن انخفاض الصادرات لدى أكبر عشر دول مصدرة في العالم هذا العام. غير أن الاقتصاد الكوري تمكن من تحقيق تريليون دولار من حجم التجارة للعام الثالث على التوالي، كما حصل على فائض تجاري للعام الحادي عشر على التوالي، مما يشير إلى متانة الاقتصاد الكوري.وأشار "مون" إلى قدرة البلاد على التغلب على القيود التجارية اليابانية من خلال اتحاد رجال الأعمال ورجال العلوم والتقنيين والشعب، مشددا على ضرورة تحويل القيود إلى فرصة لزيادة القوى التنافسية للصناعات الكورية، من خلال توطين المواد وقطع الغيار والأجهزة وتنويع مصادر الواردات.