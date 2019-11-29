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اختار الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس النائبة "تشو ميه إيه" الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي الحاكم والتي كانت تعمل قاضية كوزيرة جديدة للعدل. وذلك بعد مرور حوالي 50 يوما على استقالة وزير العدل السابق "تشوكوك".وولدت وزيرة العدل الجديدة في مدينة "ديه كو" ونجحت في الامتحان القضائي في عام 1982 لتعمل كقاضية على مدار 10 سنوات. ثم دخلت الدائرة السياسية لتعمل نائبة في الولاية الخامسة. وتولت زعامة الحزب الحاكم إبان انتخاب الرئيس الحالي.ويعكس تعين" تشو" اعتقاد الرئيس "مون" بأن النائبة ذات الثقل الكبير مناسبة لإصلاح الشؤون القانونية ومرفق النيابة العامة.وفي هذا السياق قالت "كو مين جونغ" الناطقة باسم مقر الرئاسة إن الرئاسة تتطلع إلى مساهمة النائبة" تشو" المتميزة بالثقة العالية والتوجهات الإصلاحية في إكمال الإصلاحات القضائية التي يريدها الشعب، وتثبيت الأسس الوطنية العادلة والمنصفة.ومن المتوقع أن تسند لوزيرة العدل الجديدة مهمة إصلاح النيابة العامة التي تسعى إليها الحكومة الحالية.والجدير بالذكر أن مقر الرئاسة كان ينوي الإعلان عن التعديل الوزاري في الأسبوع القادم الذي يصادف انتهاء الدورة البرلمانية العادية الراهنة إلا أنه اختار التعجيل بالإعلان عنه.أما بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد، فيبدو أنه لا يزال محل تفكير من الرئيس"مون" حيث تم تأجيل الإعلان عنه إلى وقت لاحق.