اللجنة الأولمبية تدعم الاستضافة المشتركة بين الكوريتين

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أفادت الأنباء بأن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" قد أعرب عن دعمه للكوريتين في الاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية فقد قدم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الفكرة خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، بعد اجتماع مجلس الإدارة في مقر اللجنة في لوزان بسويسرا.وقال "باخ" إنه ينوي استخدام مرافق الألعاب الشتوية التي استضافت دورة ألعاب عام 2018 في بيونغ تشانغ بمقاطعة كانغ وون، ويسعى إلى إقناع كوريا الشمالية باستضافة الحدث الرياضي بشكل مشترك.وقال "باخ" إنه يأمل في أن يلتقي بالسلطات الكورية الشمالية لمناقشة الأمر، مضيفًا أن اللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية وافقت على الاستضافة المشتركة.ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للجنة الدولية مسألة استضافة كوريا الجنوبية لأولمبياد الشباب لعام 2024 في الشهر القادم في لوزان.