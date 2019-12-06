انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات التكاليف الدفاعية دون التوصل إلى اتفاق

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فشلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق في الجولة الرابعة من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية في واشنطن.وكشف "جيونغ أون بو"، كبير المفاوضين الكوريين، أمس الخميس أن طلب واشنطن زيادة حصة سيول لم يتغير.وبعد الجولة الرابعة من المحادثات التي استمرت ليومين، أخبر "جيونغ" الصحفيين في مطار دالاس الدولي في واشنطن أن الجانبين لم يتوصلا إلى نتيجة ملموسة، ويحتاجان إلى مواصلة تضييق هوة الخلاف بينهما.وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بموقفها.ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام قال إن كوريا لجنوبية سوف تحاول جاهدة اختتام المفاوضات بحلول ذلك الوقت.وسوف يعقد الحلفاء جولة خامسة من المحادثات في سيول في وقت لاحق من هذا الشهر.