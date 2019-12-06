تراجع متوسط الدخل الفردي في كوريا لأول مرة منذ 4 سنوات

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من المتوقع أن يتراجع متوسط الدخل الفردي في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 سنوات نتيجة تراجع النمو الاقتصادي وأسعار الاستهلاك المنخفضة.وطبقا لما ذكرته الدوائر المالية اليوم الجمعة، من المتوقع أن يصل متوسط الدخل الفردي إلى 32 ألف دولار هذا العام، بعد أن كان في مستوى 33 ألفا و400 دولار العام الماضي.ويشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم سجلا مستوى منخفضا، مما تسبب في تسجيل أقل مستوى في معدل زيادة الدخل القومي الإجمالي منذ الأزمة المالية.علاوة على ذلك، أصبحت العملة الكورية "الوون" ضعيفة أمام الدولار الأمريكي.وشهد حجم الدخل القومي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام زيادة بنسبة 1.56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وفي حال استمرت زيادة الدخل القومي الإجمالي بهذه الوتيرة خلال الربع الرابع، فمن المتوقع أن يصل متوسط الدخل الفردي إلى 32 ألف دولار هذا العام.وكانت كوريا الجنوبية قد نجحت في الانضمام إلى عضوية "نادي 3050" للدول التي يتجاوز عدد سكانها 50 مليون نسمة ومتوسط الدخل الفردي فيها 30 ألف دولار ، وذلك بعد أن سجلت كوريا 31 ألفا و700 دولار من متوسط الدخل الفردي عام 2017.وقد توقع البنك المركزي وصول متوسط الدخل الفردي لكوريا إلى مستوى 40 ألف دولار في غضون 10 سنوات.