ارتفاع معدلات تأييد الرئيس الكوري لمستوى 48%

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تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" معدلات المعارضة لأول مرة منذ أربعة أشهر.وطبقا لنتائج استطلاع في الرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثالث وحتى الخامس من ديسمبر الجاري على 1006 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 48% ، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 45%، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجاوزت فيها معدلات تأييد الرئيس "مون" معدلات المعارضة منذ الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الماضي الذي اندلعت فيه قضية وزير العدل السابق "تشو كوك".وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40%، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 21% ، بانخفاض قدره 2%.وتلاهما كل من حزب العدل ب10% ، وحزب الإصلاح المستقبلي ب6%، والحزب الجمهوري ب0.4%، وحزب السلام الديمقراطي ب0.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ناقص وزائد 3.1%.