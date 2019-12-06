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تراجع الاقتصاد الكوري للشهر التاسع على التوالي منذ شهر أبريل الماضي، وفق ما أعلنه المعهد الكوري للتنمية في تقرير أصدره اليوم الجمعة.وأضاف المصدر ذاته أن التراجع في الصادرات قد تسبب في انخفاض في حجم الإنتاج الصناعي ومتوسط معدل التشغيل للصناعات الإنتاجية، وزيادة قليلة في حجم إنتاج صناعات الخدمات.وأشار التقرير إلى أن حجم الإنتاج الصناعي للبلاد في شهر أكتوبر الماضي، قد شهد انخفاضا بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث زاد حجم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة طفيفة فيما انخفض حجم إنتاج السيارات بنسبة 6.6%، وقطع الغيار الإلكترونية بنسبة 14.4%، وذلك في الوقت الذي تم فيه تسجيل 73.2% من متوسط معدل تشغيل الصناعات الإنتاجية، أي أقل من الشهر الأسبق.وقال إن حجم الاستثمارات في الإنشاءات في شهر أكتوبر الماضي شهد انخفاضا بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية قد شهد بدوره انخفاضا بنسبة 4.8%.وأكد التقرير من جهة أخرى أن مؤشر ثقة المستهلكين في شهر نوفمبر الماضي قد تجاوز 100 نقطة لأول مرة منذ 7 أشهر، فيما شهد حجم مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.1% .