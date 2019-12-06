واشنطن تحذر كوريا الشمالية من استئناف إجراء التجارب النووية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" إنه سيكون من الخطأ أن تستأنف كوريا الشمالية إجراء تجاربها النووية.وأدلى مستشار الأمن القومي الأمريكي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" أمس الأحد، تعليقا على إعلان كوريا الشمالية عن إجراء اختبار "مهم للغاية" في محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في منطقة "تونغ تشانغ ري"، أول من أمس السبت.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الشيوعية تستعد لاستئناف التجارب النووية، قال "أوبراين" إنه لا يأمل أن يحدث ذلك، وأن ذلك سيكون خطأ من جانب كوريا الشمالية. وقال أيضا إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد بإخلاء بلاده من الأسلحة النووية، وأن الولايات المتحدة تتوقع وتأمل أن يفي "كيم" بهذا الوعد الذي قطعه في قمة سنغافورة.وحذر "أوبراين" أيضًا من أن الولايات المتحدة لديها العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها أن تتعامل مع كوريا الشمالية إذا اختارت بيونغ يانغ أن تخرق وعودها.