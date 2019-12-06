واشنطن تنسق عن كثب مع حلفائها بشأن كوريا الشمالية

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صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الأحد بأن الولايات المتحدة تنسق عن كثب مع حلفائها وشركائها، وذلك في أعقاب إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارًا في محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في "تونغ تشانغ ري".ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، جاءت هذه التصريحات من قبل مسؤول كبير لم تذكر اسمه ضمن إدارة "دونالد ترامب"، وقالت إنه أوضح أن واشنطن قد شاهدت تقارير عن الاختبار الصاروخي الكوري الشمالي.ويذكر أن البيت الأبيض قد ظل يصدر تصريحات مماثلة بعد تجارب الصواريخ الكورية قصيرة المدى الأخيرة.ومع ذلك، حذر "ترامب" عبر تغريدة نشرها أمس الأحد على موقع "تويتر" من أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لديه "الكثير ليخسره، وكل شيء في الواقع، إذا ظل يتصرف بطريقة عدائية".وأصدر "ترامب" هذا التحذير بعد إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت "اختبارا مهما للغاية" في اليوم السابق في موقع "سو هيه" الذي تم استخدامه في الماضي لاختبار محركات تشغيل قاذفات الأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهو ما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية أجرت اختبارا على محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب.