وزيرة العدل المرشحة: حملة الإصلاح تهدف إلى منح الشعب الشعور بالأمان

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قالت المرشحة لمنصب وزير العدل "تشو مي إيه" اليوم الاثنين إنها تعتقد أن حملة إصلاح الهيئات القضائية والنيابة العامة التي تتبعها إدارة الرئيس "مون جيه إين" تهدف إلى منح الشعب الشعور بالأمان.جاءت تصريحات المرشحة "تشو" في اليوم الأول من الاستعدادات الرسمية لجلسة تأكيد تعيينها، أكدت خلالها أنها تدرك التوقعات العامة والمطالب المتزايدة المتعلقة بإصلاح النيابة العامة، خاصة بعد إعلان ترشيحها من قبل الرئيس "مون" يوم الجمعة الماضي.وأوضحت "تشو" أنها ستركز على الإعداد لجلسة تأكيدها لملء الفراغ الذي خلفته استقالة وزير العدل السابق "تشو كوك" يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي.وردا على سؤال حول محتوى الحوار الذي تضمنته المكالمة الهاتفية مع رئيس النيابة العامة "يون سوك يول" بعد إعلان ترشيحها، قالت "تشو" إن "يون" بعث برسالة تهنئة بسيطة.والجدير بالذكر أن المرشحة "تشو" قد عملت قاضية قبل أن تتحول إلى نائبة برلمانية، وتولت قيادة الحزب الديمقراطي خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2018.