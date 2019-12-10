كوريا الشمالية تحذر ترامب من الاستمرار في إصدار تصريحات مسيئة لها

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قال مسؤول كوري شمالي كبير أمس الاثنين إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يتوقف عن استخدام "تعبيرات مسيئة" قد تهين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". جاء ذلك في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، وأصدره "ري سو يونغ" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، حيث قال إن "كيم جونغ أون" سوف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المباحثات مع الولايات المتحدة في نهاية هذا العام، لكنه لم يوضح ما هو الموقف بعد. وأوضح أن الزعيم الكوري الشمالي لم يصدر أي "تعبيرات ساخرة أو مسيئة تجاه الطرف الآخر، كما فعل شخص ما". ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد قالت إنها سوف تمنح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة حتى نهاية هذا العام لإظهار المزيد من المرونة في المحادثات النووية بين الجانبين. وأشار البيان إلى أن الكلمات والتعبيرات الأخيرة الصادرة عن "ترامب" تبدو وكأنها "تهديد لشخص ما، لكنها في الحقيقة تدل على أن "ترامب" يشعر بالخوف من الداخل". وأضاف أن "ترامب" يجب أن يفكر مرتين قبل أن تصدر عنه مثل هذه التصريحات إذا كان لا يرغب في رؤية "عواقب كارثية أكبر". وقد جاء هذا البيان بعد ساعات من إصدار مسؤول كوري شمالي آخر بيانًا مشابها ينتقد فيه تغريدة حديثة نشرها الرئيس الأمريكي "ترامب" على موقع "تويتر"، وحذر فيها من أن بيونغ يانغ قد تفقد كل شيء بسبب أعمالها العدائية. وصرح رئيس لجنة كوريا الشمالية للسلام في آسيا والمحيط الهادئ "كيم يونغ تشول"، بأن بلاده ليس لديها ما تخسره، وأن "كيم جونغ أون" قد يغير وجهات نظره تجاه "ترامب" إذا واصل الرئيس الأمريكي إصدار تعليقات "غير مناسبة وخطيرة".