الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق على قانون الإصلاح الانتخابي

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يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية وأربعة من أحزاب المعارضة الصغرى إلى سن قانون موحد حول إصلاح الانتخابات.والتقى المسؤولون على مستوى العمل في الأحزاب الخمسة لمناقشة المسألة أمس الخميس في مقر البرلمان، لكنهم عجزوا عن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعهم الذي استمر لأكثر من 90 دقيقة.وأبلغ "يون هو جونغ"، النائب عن الحزب الحاكم، الصحفيين بأن المناقشات لم تكن ناجحة، لكنه رفض التعليق.وقال النائب "يو سونغ يوب" عن الحزب الذي تم إنشاؤه حديثا ويحمل اسم "حزب المحافظين الجديد" أن جميع الأطراف المعنية اتفقت على التوصل إلى اتفاق خلال اليوم الجمعة.ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يعزز فيه الحزب الحاكم جهوده لتمرير قوانين المسار السريع، بما في ذلك قانون الانتخابات، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الجمعة، في مواجهة المعارضة القوية من حزب كوريا الحرة.