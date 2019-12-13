باحث سياسي أمريكي يحذر من احتمال وقوع حرب كورية ثانية

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ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم الجمعة أن "غراهام آليسون" الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية حذر من زيادة احتمال وقوع حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بشأن القضايا النووية والصاروخية.جاء تصريح "آليسون" هذا في كلمة ألقاها في ندوة أكاديمية عقدت أمس الخميس في طوكيو، حيث أشار إلى وجود احتمال بوقوع حرب كورية ثانية.وتوقع "آليسون" أن يعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي وضع مهلة تمتد لنهاية هذا العام لتتنازل خلالها الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، سياسة جديدة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.كما توقع أن يأمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جيشه بهجوم عسكري على مواقع إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية إذا قامت بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مثلما فعلته قبل شهر نوفمبر من عام 2017.