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الرياضة

كوريا الجنوبية تأمل في الفوز بعشر ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو

Write: 2020-01-02 09:21:35Update: 2020-01-02 14:29:57

كوريا الجنوبية تأمل في الفوز بعشر ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو

Photo : YONHAP News

حددت كوريا الجنوبية هدف أولمبياد طوكيو بما لا يقل عن عشر ميداليات ذهبية، لتحرز مركزًا ضمن أفضل عشر دول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.
وتوقعت اللجنة الكورية الأولمبية تحقيق الميداليات في الألعاب التي تتفوق فيها البلاد عادة، كالرماية والتايكوندو والمبارزة، لكنها أعربت عن الأمل في تحقيق إنجازات في كرة الريشة ورفع الأثقال والجمباز والغولف.
وسوف تعود لعبة البيسبول للأولمبياد بعد انقطاعها منذ عام 2008 في أولمبياد بكين الذي حققت فيه كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية، مما رفع من آمال الفريق الوطني الكوري في استعادة اللقب في طوكيو.
ومن المتوقع أن تتأقلم الفرق الكورية الجنوبية جيِّدًا في أولمبياد طوكيو، بفضل قرب البلدين وعدم وجود فارق زمني مع اليابان.
ولكن سيتعين على اللاعبين الكوريين المنافسة ضد منافسيهم اليابانيين على أرضهم في العديد من الألعاب والأحداث.
وفي أولمبياد ريو عام 2016، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن برصيد تسع ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وتسع ميداليات برونزية.
وسوف تُعقَد أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة ما بين 24يوليو و9أغسطس.
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