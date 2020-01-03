الولايات المتحدة ما زالت متفائلة بالمحادثات مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في أن تتمكن من إجراء محادثات مثمرة مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي.وجاءت تصريحات "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الثلاثاء، عندما سئل عن قضايا إيران وكوريا الشمالية، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال "على اتصال ومفعمة بالأمل" في إمكانية إجراء محادثات حول كيفية إزالة الأسلحة النووية كما تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للرئيس "دونالد ترامب" في عام 2018.كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى وجود الكثير من الحديث عمّا يسمى بـ"هدية عيد الميلاد" من جانب كوريا الشمالية في نهاية العام الماضي، ولكن لم يكن هناك مثل هذه الهدية، في إشارة إلى تكهنات سابقة بأنها ربما تكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وجاءت تصريحات "بومبيو" وسط استمرار التوتر مع كوريا الشمالية بعد تهديدات "كيم" بعرض "سلاح استراتيجي جديد"، احتجاجًا على توقف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.