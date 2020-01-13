القوات البحرية الكورية تختتم مناورات في البحر الشرقي

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اختتمت القوات البحرية الكورية الجنوبية يوم أمس الأحد مناورات بحرية بمناسبة حلول العام الجديد، قبالة شبه الجزيرة الكورية، من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية.وقد بدأت القوات البحرية تلك التدريبات يوم الخميس في البحر الشرقي تحت إشراف قيادة الأسطول الأول.وصرح مصدر مسؤول في القوات البحرية بأن تلك التدريبات استهدفت تعزيز موقف الدفاع العسكري، إلى جانب تعزيز إرادة الجنود الكوريين لحماية المياه الوطنية.وقد تضمنت هذه التدريبات البحرية، التي تُعد الأولى في هذا العام، نحو عشر سفن وطائرات حربية، شاركت جميعها في عمليات لإطلاق النيران، ومناورات وتدريبات مضادة للغواصات.وقد تم إجراء أول تدريبات بحرية من هذا النوع في العام الماضي في المنطقة العازلة جنوب الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الأصفر.