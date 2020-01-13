آبيه يدعو كوريا مجددا للالتزام بمعاهدة 1965

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كرر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" دعواته لكوريا الجنوبية للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب، وفقًا لمعاهدة عام 1965، التي وضعت الأسس للعلاقات بين سيول وطوكيو. جاء ذلك في مقابلة شبكة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" صباح أمس الأحد.وفيما يتعلق بالتحرك المحتمل من قبل المحكمة الكورية لتصفية أصول الشركات اليابانية التي تجاهلت الأحكام المتعلقة بتعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري الياباني في أثناء الحرب، قال "آبيه" إن هذه الخطوة ستكون "انتهاكًا واضحًا" لمعاهدة 1965. وأوضح أيضا خلال المقابلة أن الدولتين قد أقامتا علاقاتهما على أساس تعهد سيول بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات، ودعا كوريا الجنوبية بقوة للالتزام بإخلاص بمعاهدة 1965، التي وضعت الأساس للعلاقات الثنائية. وحذر رئيس الوزراء الياباني من أنه إذا لم يتم الالتزام بالمعاهدة، فسوف يؤثر ذلك على العلاقات بين الجانبين.ويذكر أن اليابان تشدد على موقفها المتمثل في أن القضايا المتعلقة بالتعويضات المالية للعمال الكوريين في وقت الحرب في أثناء الحكم الاستعماري الياباني لكوريا، قد تمت تسويتها بناءً على الاتفاق الثنائي بين البلدين.