فيلم الطفيلي يحصل على 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار

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تم ترشيح فيلم "الطفيلي" من إخراج المخرج الكوري "بونغ جون هو" لستة جوائز للأوسكار، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يتنافس في هذا الحدث السينمائي الأمريكي المرموق.وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية يوم أمس الاثنين عن قائمتها النهائية للترشيحات لجوائز الأوسكار لهذا العام، حيث تم ترشيح فيلم "الطفيلي" لجوائز أفضل صورة وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي وتصميم الإنتاج وتحرير الأفلام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها فيلم كوري جنوبي إلى قائمة المرشحين النهائية لفئة جوائز الأوسكار. وكان قد تم اختيار فيلم "بيرنينغ" للمخرج "لي تشانغ دونغ" كأفضل فيلم بلغة أجنبية العام الماضي.وقد فاز فيلم "الطفيلي"، الذي يعد ضمن الكوميديا السوداء، بالجائزة الأولى في مهرجان "كان" السينمائي الدولي العام الماضي، وجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم بلغة أجنبية، الأسبوع الماضي، كما نال الفيلم أيضًا العديد من الجوائز من جمعيات نقاد السينما المختلفة.