مون يسعى إلى تجاوز العقوبات من خلال تحسين العلاقات الودية بين الكوريتين

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قال الرئيس "مون جيه إين" إنه لا ينبغي التفاؤل أو التشاؤم بشأن الحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأكد أنه من السابق لأوانه التشاؤم من إمكانية تحقيق نزع السلاح النووي للشمال.وقد استقبل الرئيس الكوري مجموعة واسعة من الأسئلة في جلسة الأسئلة والأجوبة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، بما في ذلك المحادثات النووية المتوقفة بين بيونغ يانغ وواشنطن.وقال "مون" إن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ليست غاية في حد ذاتها، بل الهدف هو تحقيق نزع السلاح النووي من خلال تلك العقوبات.وأكد أنه ينبغي على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير جوهرية، في حالة قيام الشمال باتخاذ تدابير مماثلة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يشمل "تخفيف العقوبات".وأشار "مون" إلى أن المعضلة هو كيفية طمأنة كوريا الشمالية أنها لن تنتهي إلى مصير معمر القذافي في ليبيا أو قاسم سليماني في إيران.وقال "مون" إنَّه تناول في خطاب العام الجديد وجوب التوصل إلى طرق واقعية مختلفة لتحسين العلاقات بين الكوريتين قدر الإمكان، وألا تعتمد سيول فقط على المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي وصلت إلى طريق مسدود الآن.وألمح "مون" إلى أن تحسين العلاقات بين الكوريتين يمكن أن يجذب الدعم الدولي لتخفيف العقوبات لإحياء المشروعات عبر الحدود، وحث واشنطن على مناقشة الأفكار الخلاقة مع سيول، للتخلص من الجمود الحالي في الحوار النووي.