مون يشدد على ضرورة توسيع التعاون بين الكوريتين

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أكد الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء على ضرورة توسيع التعاون والتبادلات بين الكوريتين، لتعزيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.أدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة العام الجديد الذي عقد في المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء.وقال "مون" إن الكوريتين يمكنهما بذل الجهود اللازمة للحصول على "استثناءات" من عقوبات الأمم المتحدة، في استئناف مشروعات التعاون بين الكوريتين.وقال الرئيس إن الكوريتين في حاجة متزايدة لتوسيع التعاون بينهما وعدم انتظار المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.واعترف "مون" بالقيود المفروضة على التبادلات بين الكوريتين بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، لكنه شدد على أنه بإمكان الكوريتين متابعة مشروعات التعاون التي لا تخضع للعقوبات، مثل الجولات الفردية.وأضاف أيضًا أنه يمكن للجانبين التعاون في مجال الرياضة، قائلًا إن سيول وبيونغ يانغ اتفقتا على تشكيل فرق موحدة في أولمبياد 2020 الصيفي الذي تستضيفه طوكيو، واتفقتا أيضًا على السعي إلى تقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032.