مخرج يمنح ترشيحه للأوسكار إلى الأسر الثكلى في مأساة العبارة سيه وال

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قال "إي سونغ جون" مخرج الفيلم الوثائقي الكوري الجنوبي الذي حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار، إنه سعيد لإطلاع العالم على موضوع الفيلم الذي يتحدث عن مأساة غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014.جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء أمس الثلاثاء، حيث تحدث المخرج "إي" عن الفيلم الذي يحمل اسم "في الغياب"، والذي أصبح أول فيلم وثائقي كوري يتم ترشيحه لجوائز الأوسكار. وقال المخرج البالغ من العمر 49 عامًا إن ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار يعتبر ذا مغزى مهم، حيث شارك فيه أعضاء الأسر الذين فقدوا أبناءهم في الحادث، وساعدوا في الإنتاج. وقال إن العائلات الثكلى طلبت منه أن يصنع هذا الفيلم حتى يرى الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم ما حدث، وأن الترشيح لجائزة الأوسكار سوف يساعد على تحقيق هذا الهدف.ويذكر أن الفيلم الوثائقي الذي يبلغ طوله 29 دقيقة يسجل أحداث كارثة غرق العبارة "سيه وال" في شهر أبريل من عام 2014، والتي أدت إلى فقدان أكثر من 300 شخص أرواحهم، ومعظمهم من طلاب ومعلمي إحدى المدارس الثانوية.ويتنافس الفيلم "في الغياب" مع أربعة أفلام أمريكية في نفس الفئة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الذي سيقام في "لوس أنجلوس" في التاسع من فبراير القادم.