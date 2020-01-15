واشنطن تفرض عقوبات على 2 من الكيانات الكورية الشمالية

Photo : KBS News

قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على كيانيْن كوريين شماليين بزعم تورطهما في تصدير العُمّال، وهو ما يعد انتهاكا للعقوبات الدولية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها قررت معاقبة شركة "إن تي سي" التجارية الكورية الشمالية، ومرفق إقامة كوري شمالي في العاصمة الصينية بكين، لتسهيلهما عمليات إرسال العمال الكوريين الشماليين إلى الخارج.وأوضح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مينوشن" في بيان أصدره أمس أن تصدير العمال الكوريين الشماليين يدر إيرادات غير مشروعة لحكومة كوريا الشمالية، وهو ما يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.وأضافت وزارة الخزانة أن شركة "إن تي سي" ظلت ترسل عمالا في عام 2018 إلى روسيا ونيجيريا والعديد من دول الشرق الأوسط، كما أن هذه الشركة متورطة في الدورة اللوجستية في تصدير العمال، وتتولى عملية إصدار تأشيرات الموظفين الكوريين الشماليين وجوازات السفر والمغادرة والعمل في الخارج.وقالت وزارة الخزانة أيضا إن الشركة تعيد الأموال التي يحصل عليها أولئك العمال إلى كوريا الشمالية، والتي يتم توجيه بعضها مباشرة إلى حكومة كوريا الشمالية.ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا في عام 2017 طلب فيه من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم بحلول يوم 22 ديسمبر من عام 2019.