معدل التوظيف في كوريا يصل إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة في العام الماضي، ووصل معدل التوظيف إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الذين لديهم وظائف في ديسمبر الماضي 27 مليونا و150 ألف شخص، بزيادة مقدارها 516 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. وقال التقرير إن ذلك يعد أكبر نمو منذ خمس سنوات وأربعة أشهر.ووصل معدل نمو عدد الوظائف في العام بأكمله إلى 301 ألف عامل، متجاوزًا بذلك مستوى 300 ألف عامل للمرة الأولى منذ عام 2017.وظل معدل البطالة في البلاد خلال العام الماضي كما كان عليه في العام الأسبق، عند 3,8%.وارتفع معدل التوظيف 0,2% على أساس سنوي، ليصل إلى 60,9%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، كما ارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 0,2%، ليصل إلى 66,8% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1989.