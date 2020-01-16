رويترز: خبراء الأمم المتحدة يحذرون من حضور مؤتمر العملات المشفرة في كوريا الشمالية

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ذكرت وسائل الإعلام أن خبراء من الأمم المتحدة حذروا من أن حضور مؤتمر دولي حول العملات المشفرة في كوريا الشمالية قد يمثل انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.ونقلت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء مقتطفات من تقرير لخبراء العقوبات التابعة للأمم المتحدة، تتضمن تحذيرهم بعدم حضور الحدث.وسوف يقدم المؤتمر -الذي سيعقد في بيونغ يانغ في الفترة من 22 إلى 29 فبراير- "مناقشات صريحة لاستخدام العملات المشفرة في التهرب من العقوبات وغسل الأموال".وقد شارك نحو 100 كوري شمالي وخبير أجنبي في المؤتمر الافتتاحي لكوريا الشمالية في أبريل الماضي، وكان من بينهم مواطن أمريكي، اتهمته السلطات الأمريكية لاحقًا بانتهاك العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العقوبات تحظر توفير "المعاملات المالية أو التدريب التقني أو تقديم المشورة أو الخدمات أو المساعدة" إلى الشمال، التي يعتقد أنها مرتبطة ببرامج الأنظمة الصاروخية أو النووية أو التهرب من العقوبات.