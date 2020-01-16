الصين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية `المرحلة الأولى`

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وقعت الولايات المتحدة والصين على اتفاق جزئي أمس الأربعاء، مما يشير إلى توقف الحرب التجارية بينهما التي استمرت نحو عامين.وقد وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" اتفاق "مرحلة أولى" في البيت الأبيض، وذلك بعد 18 شهرًا من فرض واشنطن للرسوم الجمركية على الصين، لتبدأ آنذاك حربًا تجاريًّا متبادلة.ويقال إن الصفقة تتضمن التزامًا من بكين بشراء 200 مليار دولار من البضائع الأمريكية على مدار العامين المقبلين، مقابل اتفاق من الولايات المتحدة بتعليق الرسوم المقررة على المنتجات الصينية.كما وعدت الصين بعدم الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم ملكياتها الفكرية ليكون لها الحق في القيام بأعمالها التجارية في الصين، والامتناع عن تخفيض قيمة عملتها.وبموجب الصفقة، ستقوم الولايات المتحدة بتعليق الرسوم الجمركية على ما قيمته 160 مليار دولار من البضائع الصينية، وخفض الرسوم الجمركية من 15% إلى 7.5% على ما قيمته 120 مليار دولار أخرى من الواردات الصينية.لكن واشنطن سوف تبقي على الرسوم البالغة 25% على ما قيمته 250 مليار دولار تقريبًا من الواردات الصينية.