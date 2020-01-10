فريق كرة القدم الكوري يتأهل لدور الثمانية

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حقق فريق كرة القدم الكوري الجنوبي، الذي يسعى إلى المشاركة التاسعة على التوالي في الدورات الأولمبية الدولية، فوزًا في جميع المباريات التمهيدية الثلاث لبطولة كرة القدم تحت سن 23، برعاية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2020، بحيث تجاوز الفريق دوري المجموعات وهو يحتل المركز الأول في مجموعته.وتغلب الفريق الكوري بقيادة المدرب "كيم هاك بوم" على نظيره الأوزبكستاني في المباراة التي أقيمت أمس في تايلاند، بهدفين مقابل واحد. وللعلم فإن اللاعب "أوه سيه هون" الذي احتفل بعيد ميلاده نفس اليوم أحرز الهدفين.وبعد أن تغلب الفريق الكوري على نظيريه الصيني والإيراني في المجموعة الثالثة ونجح في ضمان التأهل لدور الثمانية بشكل مبكر، فقد تغلب على نظيره الأزبكستاني أيضًا ليسجل 9 نقاط من جميع المباريات.أما الفريق الأزبكستاني فقد احتل المركز الثاني في المجموعة، من خلال تسجيل 4 نقاط، ليتأهل بذلك إلى دور الثمانية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة عبارة عن المباريات التمهيدية لأولمبياد طوكيو لعام 2020، بحيث إذا احتل في المراكز الثلاث الأولى في البطولة، يتأهل للمشاركة في الأولمبياد باعتباره ممثلا للقارة الآسيوية جنبا إلى جنب مع اليابان التي ستستضيف الألعاب الأولمبية.ومن المتوقع أن يلعب الفريق الكوري مباراة مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، في ملعب "تامسات" في تايلاندا في الساعة السابعة وربع مساءً، يوم 19 من هذا الشهر، من أجل التأهل للدور نصف النهائي.