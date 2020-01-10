افتتاح مهرجان التخفيضات الكورية الكبيرة

Photo : YONHAP News

افتتح اليوم مهرجان التخفيضات الكورية الكبيرة لعام 2020 .وبدأ تنظيم المهرجان منذ عام 2011 ، وسيستمر مهرجان هذا العام بمشاركة حوالي ألف ومائة شركة على مدار 45 يوما حتى يوم 29 من شهر فبراير القادم.ويستهدف المهرجان تحفيز زيارة الأجانب لكوريا في الموسم الشتوي بمشاركة الشركات المتعلقة بالطيران والإقامة والتسوق.وتجري فعاليات مهرجان هذا العام تحت شعار " الدعوة إلى التخفيضات الكورية الكبيرة" في خمسة موضوعات رئيسية وهي "الموسيقى الكورية الشعبية والتجميل والطعام والتراث والشتاء".ويتم خلال المهرجان خصم أسعار تذاكر الطائرات الكورية ل8 شركات جوية محلية ب 95 % على الأكثر، بينما سيتم خصم أسعار تذاكر القطارات السريعة المرتبطة بتذاكر دخول المعالم السياحية الرئيسية ب35 % على الأكثر. كما سيتم خصم أسعار الإقامة في 300 فندق في مختلف أرجاء البلاد.وستقوم لجنة زيارة كوريا بإدارة مراكز للترحيب في سوق "دونغ ديه مون" ومطاري "إنتشون" و"كيم بو"، بينما ستقوم بتسيير عربات مجانية للمسافرين الأجانب الراغبين في زيارة مختلف المعالم السياحية وسط سيول، بما فيها جبل "نام سان" وسوق "دونغ ديه مون".علاوة على ذلك تدعو اللجنة بالتعاون مع وزارة الثقافة 10 صحفيين في الشبكة الكورية العاملة في بعض الدول الآسيوية والأوروبية.