الأمم المتحدة تتوقع نموًا اقتصاديًّا عالميًا بنسبة 2.5% لهذا العام

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توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 2.5%، ومعدل النمو الاقتصادي الكوري 2.3%، لهذا العام.جاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أمس الخميس حول الوضع الاقتصادي العالمي ومستقبله في عام 2020، حيث أشار التقرير إلى أن دول شرق آسيا والدول الناشئة ستقود ظاهرة الانتعاش الاقتصادي العالمي.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي للصين إلى 5.9% هذا العام، بعد أن حقق 6.1% عام 2018 و6% العام الماضي، وأن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% هذا العام، بعد أن حقق 2% العام الماضي.وقال التقرير إن الحكومة الكورية ستقوم بزيادة إنفاقها بنسبة 8% هذا العام ، حيث يتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تنمية الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية، مضيفا أن الصادرات الكورية قد تعاني من الركود هذا العام بسبب النزاعات التجارية مع اليابان.وتوقع التقرير الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول الناشئة هذا العام ، بما في ذلك البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا.