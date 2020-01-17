انخفاض إنتاج السيارات ومبيعاتها وصادراتها في العام الماضي

انخفض حجم إنتاج السيارات ومبيعاتها المحلية وصادراتها في العام الماضي، فيما زاد حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الخميس أن حجم إنتاج السيارات في كوريا قد بلغ 3 ملايين و951 ألف سيارة العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.9% مقارنة بالعام الأسبق، بينما انخفض حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 1.8% ، وحجم صادراتها بنسبة 1.9% .وأضافت الوزارة أن حجم مبيعات السيارات في السوق الكورية بلغ مليونا و780 ألفا العام الماضي، بانخفاض قدره 1.8% مقارنة بالعام الأسبق، فيما زاد الطلب على السيارات ذات الأغراض المتعددة ، خاصة سيارات "باليسايد" لشركة "هيون ديه"، و"سيلتوس" لشركة "كيا".أما حجم صادرات السيارات فبلغ مليونين و402 ألفا العام الماضي، بانخفاض قدره 1.9% مقارنة بالعام الأسبق، لكن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة، ومنها السيارات الكهربائية، شهد زيادة العام الماضي.