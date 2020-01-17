الرئيس مون يعقد اليوم أول اجتماع مع كبار مساعديه هذا العام

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يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد ظهر اليوم الاثنين أول اجتماع له مع كبار مساعديه في مقر الرئاسة منذ بدء العام الجديد.ويقال إن الاجتماع يعقد بعد مرور 3 أسابيع على اجتماعه السابق كما يعد الأول منذ بدء هذا العام.وتجدر الإشارة إلى أن إجازة عيد السنة القمرية الجديدة ستبدأ يوم الجمعة القادم وسط توقعات بأن يطلب الرئيس في الاجتماع التعرف على الرأي العام ورعاية معيشة الشعب وتعزيز الأوضاع الاقتصادية.كما تتجه الأنظار إلى إمكانية أن يوجه الرئيس رسالة تتعلق بالتعاون بين الكوريتين.والجدير بالذكر أن الرئيس مون كان قد أوضح نيته تكثيف العمل من أجل تحقيق زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى كوريا الجنوبية وذلك خلال كلمة ألقاها ومؤتمر صحفي عقده بمناسبة حلول العام الجديد.كما طرح الرئيس مون بعضا من سبل التعاون المقترحة بين الكوريتين بما فيها التعاون في المناطق المتاخمة وتنظيم دخول مشترك خلال مراسم أولمبياد طوكيو القادمة وتكوين فرق مشتركة للكوريتين في الأولمبياد.بالإضافة إلى ذلك تتجه الأنظار أيضا إلى احتمال توجيه الرئيس مون رسالة أخرى بخصوص الإصلاحات التي تستهدف الأجهزة السلطوية خاصة بعد تأكيده على ضرورة إصلاح النيابة العامة والشرطة خلال مأدبة أقامها مع وفد الحزب الديمقراطي الحاكم يوم 17 من هذا الشهر.