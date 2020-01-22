الإبلاغ عن أول حالة من فيروس كورونا الصيني في الولايات المتحدة

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أكدت السلطات في الولايات المتحدة العثور على أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين الشهر الماضي.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء، أن مسافرا عائدا من الصين قد ثبتت إصابته بالالتهاب الرئوي الغامض.وذكرت بعض التقارير أن ذلك الشخص، وهو من سكان الولايات المتحدة، قد وصل إلى "سياتل" الأسبوع الماضي من رحلة قام بها مؤخرا إلى مدينة "ووهان" في وسط الصين، وهي المدينة التي يعتقد أن الفيروس تفشى فيها لأول مرة.وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه من غير المعروف كيف وأين أصيب المريض بالفيروس، وما إذا كان قد نشر المرض في الولايات المتحدة.