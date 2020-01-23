نقل إقامة التصفيات الأولمبية من ووهان بسبب المخاوف من انتشار الفيروس الجديد

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تم نقل تصفيات كرة القدم النسائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو لعام 2020 من مدينة بوهان بوسط الصين إلى موقع آخر في البلاد، وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا لوسائل الإعلام العالمية، فقد ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان أمس الأربعاء إن البطولة ستقام في نفس التواريخ في مدينة "نانجينغ" الشرقية.وقد كان من المفترض أن تستضيف "ووهان" المنتخبات النسائية من الصين وتايوان وتايلاند واستراليا في تصفيات المجموعة "ب" في الفترة من الثالث إلى التاسع من فبراير.ويقال إن تغيير مكان البطولة كان باقتراح من الاتحاد الصيني لكرة القدم.وقبل الإعلان عن التغيير، حذر اتحاد كرة القدم التايواني من انسحابه من التصفيات إذا أقيمت في "ووهان"، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين واللاعبات هي أهم أولوياته.