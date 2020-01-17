واشنطن تسحب كوريا من قائمة الدول التمهيدية للصيد غير المشروع

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سحبت واشنطن سيول من قائمة الدول التمهيدية للصيد غير المشروع بعد أن أدرجتها بالقائمة قبل 4 أشهر.وصرحت وزارة الشؤون البحرية والمصائد الكورية بأن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة كانت قد أصدرت يوم 21 من هذا الشهر شهادة مؤهلات تمهيدية لكوريا الجنوبية. ووفقا لذلك تخلصت سيول من القائمة التمهيدية بعد مرور 125 يوما على إدراجها فيها.وشرحت الوزارة الكورية أن الإدارة الأمريكية أجرت بحثا تناول مدى قدرة القانون الكوري المتعلق بتنمية صناعة المحيطات على السيطرة الفعالة على أعمال الصيد غير المشروعة قبل أن تصدر شهادة في المؤهلات إلى البلاد.وكانت الحكومة الكورية قد استجابت لطلب مكتب التمثيل التجاري الأمريكي حيث عقدت وزارات الصناعة والتجارة والطاقة، والخارجية والشؤون البحرية والمصائد الكورية مشاورات بيئية خاصة باتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية مع المكتب الأمريكي في سيول في شهر أكتوبر من العام الماضي، شرحت خلالها الجهود التي تبذلها من أجل القضاء على الصيد غير المشروع.كما قامت في شهر نوفمبر الماضي بتعديل قانون تنمية صناعة المحيطات حتى يتضمن إنشاء نظام جديد للغرامات.وتخطط الحكومة الكورية لوضع اللسمات الأخيرة على المرسوم الخاص بالقانون الذي يشمل معايير وإجراءات فرض الغرامات في غضون هذا العام.