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تزايد عدد المسافرين العائدين إلى قراهم في محطات القطارات والحافلات والمطارات منذ صباح اليوم الخميس عشية إجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة .وبدأ المسافرون العائدون إلى قراهم يتدفقون على محطة سيول للقطارات في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.وشرح مسؤول في المحطة أن المحطة لم تشهد تدفقا ملحوظا من المسافرين بعد إلا أن عددهم يبدو أنه أكبر من عدد الوافدين في الأوقات الصباحية خلال الأيام العادية.وتم التسجيل في لائحة الإعلانات عن نفاذ مقاعد القطارات السريعة المخصصة لخطيْ "كيونغ بو" و"هونام". وأشار المسؤول إلى أنه لم يبق سوى تذاكر قليلة لخط القطارات المتجه لمنطقة "كانغ رونغ" .من جهة أخرى شهدت محطة الحافلات السريعة في منطقة "سوتشو" بسيول زحاما كبيرا بالمسافرين .وقال أحد مسؤوليها إن جميع تذاكر الحافلات قد بيعت قبل فترة متوقعا أن تشهد المحطة توافد مزيد من المسافرين بعد ظهر اليوم الخميس.بالإضافة إلى ذلك، وقف الكثير من الركاب محملين بأمتعة كثيرة في طوابير طويلة أمام شبابيك تذاكر الطيران في مطار "كيم بو". فيما يشهد مطار إنتشون بدوره زحاما كبيرا.وتتوقع هيئة مطار إنتشون الدولي أن يستخدم مليون و39 ألفا و144 شخص المطار بدءا من اليوم وإلى غاية يوم 27 من هذا الشهر.